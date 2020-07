Nessa terça-feira, 21, policiais militares da 2ª Companhia do 6º Batalhão prenderam um jovem de 22 anos, por suspeita de tráfico de drogas. A ação criminosa ocorria na zona rural do município de Boquim, no Centro-Sul sergipano.

De acordo com as informações, o suspeito foi flagrado, por volta das 18h, com 33 papelotes de maconha em frente à sua residência, no Povoado Olhos D’Água. A droga estava pronta para comercialização.

O caso foi registrado na delegacia do município. As polícias informam à população que denúncias sobre crimes podem ser feitas por meio dos telefones 190, da Polícia Militar, e 181, Disque-denúncia da Polícia Civil.

Com informações: Ascom/PM/SE