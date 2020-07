Prefeitura de Aracaju divulga nota sobre desdobramento da operação serôdio

A Prefeitura de Aracaju, através de nota, informou nesta terça-feira (28) que recebeu o ofício protocolado pela Polícia Federal na manhã de segunda-feira (27), e afastou o servidor conforme determinado no documento. A administração municipal vem fornecendo todas as documentações solicitadas pelos órgãos de controle para que os fatos sejam apurados e esclarecidos amplamente.

Segundo ainda a nota, “é importante ressaltar que os aspectos contraditórios identificados pela Procuradoria Geral do Município já foram questionados e dirigidos ao Poder Judiciário. A Prefeitura de Aracaju reitera o compromisso com a transparência e com o bem público, assim como reafirma a sua disponibilidade para colaborar com órgãos de fiscalização e controle”.

Asccom PMA

(NR) – O nome do servidor não foi divulgado porque se encontra em segredo de Justiça.