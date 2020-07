Os números de roubos e furtos de veículos vêm apresentando quedas. De acordo com o levantamento feito pelo Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), na Grande Aracaju, em comparativo entre o primeiro semestre de 2019 e o de 2020, houve uma redução de 20,77% nas ações criminosas praticadas com uso de violência. Já no tocante às investidas sem atos violentos, essa retração foi de 62,79%. Apenas em 2020, entre os meses de janeiro e junho, os dados da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) apontam ainda uma diminuição de 50,12% na incidência desse tipo de crime em Sergipe.

Segundo os dados do CPMC, nos seis primeiros meses de 2019, os roubos e furtos de veículos, com emprego de violência, totalizaram 573 ocorrências. Já no primeiro semestre deste ano, esse número foi de 454 casos. No que se refere às investidas criminosas sem o uso de violência, foram registrados 681 ocorrências no primeiro semestre do ano passado, enquanto que em 2020, foram 254.

O comandante do policiamento militar da capital (CPMC), coronel José Moura Neto, explicou que o trabalho integrado entre as instituições que formam a Secretaria da Segurança Pública (SSP), e também com a participação de outros órgãos, tem sido fundamental para a significativa queda na incidência de roubos e furtos de veículos na capital e no interior do estado.

“Com esse trabalho integrado, conseguimos uma efetividade maior e ganhos maiores, pois nós englobamos vários órgãos, o que facilita a ação. Operações que, em outros estados levariam, praticamente, semanas para serem planejadas, aqui levam alguns minutos. Essa proximidade facilita o trabalho e temos esses dados positivos. E a população só tem a ganhar”, frisou.

Os dados da DRFV mostram que em janeiro deste ano foram 405 roubos ou furtos no estado. Já neste mês de junho, esse número foi de 202 ocorrências. O delegado Kássio Viana também enfatizou o trabalho integrado entre as instituições que formam a segurança pública do estado como sendo um fator primordial para os resultados positivos que vêm sendo obtidos em Sergipe.

“É um número bastante considerável de redução e esperamos que isso seja mantido até o final do ano. É fruto de um trabalho feito pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e também com a Guarda Municipal. As polícias têm feito muitas operações, que têm resultado em diversas prisões. Então essa redução é, sobretudo, fruto de um trabalho feito em parceria. Essa troca de informações é que tem trazido esse resultado”, destacou.

Kássio Viana complementou citando que cada prisão impacta diretamente em uma grande redução na incidência desses crimes. “É importante lembrar que, no caso de roubos e furtos de veículos, os autores praticam vários crimes dentro de um determinado período. Então, quando você prende um suspeito de roubo de um carro ou de uma motocicleta, necessariamente, há uma redução no número de ocorrências”, mencionou.

As informações prestadas pela população também são essenciais para a localização de suspeitos de ações criminosas, também contribuindo para a redução de roubos e furtos de veículos. “A população acredita no trabalho das forças de segurança. De imediato, liga para o 190, cadastra a ocorrência e facilmente nós chegamos e, muitas vezes, prendemos os suspeitos no próprio veículo. A população nos ajuda muito pelo 190 e pelo 181. Agradecemos muito esse empenho. Quanto mais informações chegarem às forças de segurança, mais dados positivos teremos para mostrar à sociedade”, finalizou o coronel José Moura Neto.

SSP