Nota

O secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, informou que testou positivo para a Covid-19. O resultado do teste foi divulgado no início da manhã desta quinta-feira (16). João Eloy iniciou o isolamento social em sua residência e está sem apresentar qualquer sintoma no momento.

O secretário faria uma viagem para o interior da Bahia e optou em realizar o exame antes de encontrar familiares, e o resultado deu positivo para a doença. Ele reforça para a população que os cuidados devem ser mantidos em um momento em que a quantidade de pessoas atingidas pela doença cresce em Sergipe.