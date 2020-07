A Secretaria da Segurança Pública (SSP) soma esforços para ajudar a filha do soldado Bruno Gomes Ferreira. A menina Maria Valentina Castro Gomes, de 5 cinco anos de idade, foi diagnosticada com um tumor no tronco cerebral. A lesão é denominada como Glioma Difuso na Ponte do Tronco Cerebral.

A menina passará por uma cirurgia, que acontecerá no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. O custo total é estimado em R$ 130 mil, valor referente às despesas médicas e hospitalares. O soldado e a esposa, Geovana Maryssa Castro de Moura, pedem orações e, qualquer contribuição, pode ser direcionada diretamente a eles.

Contatos: Soldado Bruno (79) 99818-0891(WhatsApp) e (79) 98815-7970.

Dados das contas bancárias:

Titular: Geovana Maryssa Castro de Moura (mãe de Maria Valentina)

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: Corrente

Agência: 1500

Operação: 001

N° da conta: 00036995-0

Titular: Bruno Gomes Ferreira (pai)

Banco: BANESE

Conta: Corrente

Agência: 056

N° da conta: 01/018291-3