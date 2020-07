A SES divulga nesta terça, 7, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 927 casos e 4 óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 31.640 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 851 morreram. Mais 21 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Ainda aguardam resultado 3.546 exames. Dos casos confirmados, foram excluídas cinco duplicidades atribuídas ao município de Malhador.

Oito vítimas são de Aracaju, a maioria do sexo masculino: 43, com hipertensão e diabetes; 48, com imunossupressão; 82, com hipertensão, cardiopatia, doença de Parkinson, insuficiência renal crônica e doença pulmonar obstrutiva crônica; 97, com hipertensão; e 79, com diabetes. As três mulheres são: 66 e 67, com hipertensão e diabetes; e 44, com neoplasia.

Em Nossa Senhora do Socorro, cinco vítimas do sexo feminino: 68, com doença cardiovascular e diabetes; 60, com diabetes e hipertensão; e 65, 77 e 79, todas sem comorbidades. De Riachuelo, duas mortes: mulher, 78, com hepatopatia; e homem, 83, com hipertensão e doença renal crônica.

Em outros municípios, mais cinco mortes: homem, 76, da Barra dos Coqueiros, com imunossupressão, doença renal crônica e hipertensão; mulher, 88, de Simão Dias, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; homem, 89, de São Cristóvão, com hipertensão; mulher, 70, de Itaporanga, com hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica; e homem, 64, de Carira, com obesidade e diabetes.

Os pacientes do interior sem comorbidades e que vieram a óbito são cinco, sendo quatro homens: 68, de Carmópolis; 39, de Umbaúba; 35, de Lagarto; 70, de Ribeirópolis. A única mulher é uma idosa de 99 anos, residente de Estância.

São 19.759 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 59.015 exames e 27.375 foram negativados. Estão internados 678 pacientes, sendo 275 em leitos de UTI (152 na rede pública, sendo 149 adultas e 3 pediátricas; e 123 na rede privada, sendo 120 adultas e 3 pediátricas) e 403 em leitos clínicos (237 na rede pública e 166 na rede privada). São investigados mais 11 óbitos.

Mais detalhes em sergipecontraocoronavirus.net.br