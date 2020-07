A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 5, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 456 novos casos e 4 óbitos registrados no dia de hoje. Em Sergipe, 30.217 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 798 morreram. Mais 11 óbitos, de dias anteriores que estavam sob investigação, foram confirmados, num total de 15. Ainda aguardam resultado 3.444 exames.

Sete mortes são de Aracaju, sendo quatro homens: 72, com transtorno psiquiátrico; 77, com hipertensão arterial sistêmica; e de 69 e 84 anos, com hipertensão e diabetes. As mulheres foram três: 77 anos, com hipertensão; 88, com obesidade; e 85, sem comorbidades.

Seis das oito mortes do interior são de pacientes sem comorbidades: mulher, 85 e dois homens, de 81 e 86 anos, todos de Estância; mulher, 72, de Santo Amaro das Brotas; homem, 85, de Muribeca; e homem, 63, de Itabaiana.

Houve ainda as seguintes mortes: mulher, 63, de Itaporanga, com cardiopatia; homem, 72, de Divina Pastora, com hipertensão e diabetes; e homem, 93, residente de Lagarto, com sequelas de acidente vascular encefálico.

São 19.159 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 56.685 exames e 26.468 foram negativados. Estão internados 684 pacientes, sendo 273 em leitos de UTI (149 na rede pública, sendo 147 adultas e 2 pediátricas; e 124 na rede privada, sendo 120 adultas e 4 pediátricas) e 411 em leitos clínicos (255 na rede pública e 156 na rede privada). São investigados mais nove óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em www.sergipecontraocoronavirus.net.br