A SES divulga nesta sexta, 10, o boletim do coronavírus, com 1.298 casos e 30 novos óbitos, todos de dias anteriores, que estavam sob investigação. Em Sergipe, 34.713 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 931 morreram. Ainda aguardam resultado 4.463 exames.

De Aracaju, são nove mortes, cinco do sexo masculino: 77 anos, com hipertensão, diabetes e pneumopatia crônica; 67, com sequelas de acidente vascular encefálico; dois de anos 66, ambos sem comorbidades; 47, com hipertensão e insuficiência renal aguda. Do sexo feminino: 62, com hipertensão e obesidade; 40, com pneumopatia; 80, com hipertensão e diabetes; e 88, sem comorbidades.

De N. Sra. do Socorro, três mortes: duas mulheres, de 73, com hipertensão, e 79, sem comorbidades; homem, 47, portador do vírus HIV. Em Itabaiana, também três óbitos: dois homens, de 85, com hipertensão, e 63, sem comorbidades; e mulher, 74 anos, com doença respiratória crônica.

Dois óbitos de Lagarto, ambos sem comorbidades: mulher, 91; e homem, 96 anos. De Indiaroba, mulher, 82 anos, com doença neurológica crônica, e homem, 45, com doença renal crônica.

Em outras cidades: de Propriá, mulher, 72, sem comorbidades; de Nossa Senhora da Glória, homem, 54, sem comorbidades; de Poço Redondo, homem, 65, sem comorbidades; mulher, 36, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão e obesidade; de Capela, homem, 79, com diabetes e hipertensão; de São Cristóvão, homem, 69, com diabetes, doença cardiovascular e doença renal crônica; de Frei Paulo, homem, 41, com hipertensão; de Itabaianinha, mulher, 53, com obesidade; de Umbaúba, homem, 61, sem comorbidades, e mulher, 49 anos, sem comorbidades; e de Laranjeiras, criança do sexo feminino, de nove dias, sem comorbidades.

São 22.903 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 64.349 exames e 29.636 foram negativados. Estão internados 709 pacientes, sendo 286 em leitos de UTI (156 na rede pública, sendo 153 adultas e 3 pediátricas; e 130 na rede privada, sendo 126 adultas e 4 pediátricas) e 423 em leitos clínicos (247 na rede pública e 176 na rede privada). São investigados mais 17 óbitos.

Mais detalhes em sergipecontraocoronavirus.net.br