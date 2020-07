A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 16, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.094 casos e 4 óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 41.226 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.071 morreram. Mais 13 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados.

São quatro mortes de Aracaju, três delas sem comorbidades: homem, 74 anos, e mulheres de 36 e 76 anos. Houve ainda mais um homem, de 63 anos, com hipertensão. De Itabaianinha, três homens, de 74 e 77 anos, ambos hipertensos, e de 79 anos, com doença renal crônica.

Em outros municípios: homem, 44, de Estância, com hipertensão; mulher, 75, sem comorbidades; mulher, 68, de Brejo Grande, com doença cardiovascular crônica e diabetes; homem, 38 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidades; homem, 51, de Tobias Barreto, sem comorbidades; homem, 70 anos, de Laranjeiras, com doença renal crônica e hipertensão; homem, 73, de Pirambu, sem comorbidades; mulher, 97, de São Cristóvão, com hipertensão; homem, 88 anos, de Carira, com hipertensão; e homem, 81, de São Domingos, sem comorbidades.