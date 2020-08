A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 30, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.470 casos e dois óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 57.684 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.408 morreram. Mais 16 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Até o momento, 30.626 pacientes foram curados.

De Aracaju, três mortes, com duas mulheres: de 64 anos, com hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica e 54, com hipertensão, diabetes e neoplasia; e um homem, de 73 anos, com hipertensão, diabetes e obesidade. De Areia Branca, homem, 57, sem comorbidades. De Tobias Barreto, homem, 60 anos, com doença cardiovascular e pneumopatia. De Estância, homem, 72, sem comorbidades. De Simão Dias, mulher, 30, com nefropatia. De Nossa Senhora do Socorro, mulher, 76, com asma.

De Lagarto, mulher, 57 anos, com hipertensão e obesidade. De São Domingos, homem, 67, com hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica. De Arauá, homem, 76, com diabetes e hepatopatia. De Itabaiana, duas mulheres, de 45 anos, com diabetes, hipertensão e obesidade, e de 87 anos, com diabetes e hipertensão; e um homem, de 85 anos, com asma.

De Canindé de São Francisco, mulher, 60, com hipertensão. De Aquidabã, mulher, 78, com hipertensão e diabetes. De São Franscisco, 44, com diabetes, obesidade e doença cardiovascular. E de Porto da Folha, homem, 78, com hipertensão.

Foram realizados 91.148 exames e 39.464 foram negativados. Estão internados 626 pacientes, sendo 273 em leitos de UTI (164 na rede pública, sendo 162 adultas e 2 pediátricas; e 109 na rede privada, sendo 106 adultas e 3 pediátricas) e 353 em leitos clínicos (217 na rede pública e 136 na rede privada). São investigados mais oito óbitos. Ainda aguardam resultado 1.355 exames coletados.

