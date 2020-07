A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 25, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.136 casos e um óbito registrado hoje. Em Sergipe, 52.264 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.303 morreram. Mais 18 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados.

São cinco mortes de Aracaju, sendo três mulheres: 69, com hipertensão e neoplasia; 85, com hipertensão; e 67, com diabetes, imunodeficiência e doença cardiovascular crônica. Os dois homens são de 75 anos. O primeiro com diabetes, obesidade, hipertensão e sequela de AVE, e o segundo com hipertensão e diabetes.

Em outros municípios: de Umbaúba, homem, 85, sem comorbidades; homem, 93, de Boquim, com doença respiratória crônica; homem, 86, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão e doença renal crônica; de Nossa Senhora do Socorro, mulher, 80, com hipertensão; mulher, 58, de Nossa Senhora da Glória, com cardiopatia; homem, 61 anos, de Aquidabã, com hipertensão e obesidade; homem, 74, de Frei Paulo, com diabetes.

Em Itabaiana, cinco mortes, com quatro homens, de 53, 55 e 89 anos, sem comorbidades, e de 73 anos, com neoplasia. A mulher possui 89 anos, com hipertensão e bronquiectasia. Em Propriá, homem, 71, com diabetes, cardiopatia e hipertensão, e mulher, 76, com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica.

São 27.549 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 89.237 exames e 36.973 foram negativados. Estão internados 649 pacientes, sendo 262 em leitos de UTI (158 na rede pública, sendo 157 adultas e 1 pediátricas; e 104 na rede privada, sendo 100 adultas e 4 pediátricas) e 387 em leitos clínicos (229 na rede pública e 158 na rede privada). São investigados mais 14 óbitos. Ainda aguardam resultado 2.411 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.b