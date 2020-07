Sergipe ultrapassa 1.000 mortes causadas com a ajuda do Covid

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda-feira, 13, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 591 casos e 28 novos óbitos. Em Sergipe, 38.221 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.012 morreram. Dos 28 óbitos, 27 estavam em investigação e foram confirmados.

São oito mortes de Aracaju, com quatro mulheres: 55, com cardiopatia; 59, com hipertensão; 74, com hipertensão e diabetes; 73, sem comorbidades. Os homens são: 79, sem comorbidades; 66, com hipertensão; 75, com neoplasia e hipertensão; e 60, com hipertensão, diabetes e cardiopatia.

Em outras cidades: mulher, 81 anos, de Frei Paulo, com Alzheimer; mulher, 62, de Riachuelo, hipertensão, diabetes, doença renal crônica e obesidade; homem, 67, de Propriá, sem comorbidades; homem, 76, residente de Muribeca, com hipertensão; mulher, 89, de Neópolis, sem comorbidades; homem, 66, de Pedrinhas, sem comorbidades; mulher, 42, de Laranjeiras, com hipertensão e diabetes; homem, 69, de Simão Dias, com hipertensão e sequela de Acidente Vascular Encefálico; homem, 84, de Ribeirópolis, com neoplasia, hipertensão e diabetes; mulher, 80, de Ilha das Flores, sem comorbidades; e mulher, 39, sem comorbidades.

Em Capela, houve a morte de uma mulher, 92, de Capela, com hipertensão e diabetes; e homem, 84 anos, sem comorbidades. De Nossa Senhora do Socorro, mais quatro: três mulheres, de 40 e 89 anos, ambas com hipertensão, e 64, com cardiopatia; e homem, 71 anos, com imunossupressão. De Itabaiana, três mortes, sendo duas de pacientes sem comorbidades: mulher, 85 anos, e homem, 81, além de mais um homem, de 98 anos, com diabetes.

São 23.985 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 69.946 exames e 31.725 foram negativados. Estão internados 737 pacientes, sendo 289 em leitos de UTI (155 na rede pública, sendo 152 adultas e 3 pediátricas; e 134 na rede privada, sendo 129 adultas e 5 pediátricas) e 448 em leitos clínicos (268 na rede pública e 180 na rede privada). São investigados mais 13 óbitos. Ainda aguardam resultado 3.326 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.