A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 18, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.184 casos e um óbito registrado hoje. Em Sergipe, 43.072 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.111 morreram. Mais 22 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados.

De Aracaju, seis mortes, com três homens, de 78 anos, com hipertensão, cardiopatia e doença pulmonar obstrutiva crônica, 79 anos, sem comorbidades, e 45 anos, com hipertensão e obesidade; e três mulheres, de 70 e 77 anos, ambas com hipertensão e diabetes e de 43 anos, sem comorbidades.

De Tobias Barreto, três mulheres: de 88 anos, com pneumopatia e doença cardiovascular, 70, com diabetes e hipertensão e 58, com doença cardiovascular, hipertensão e obesidade. Houve ainda um homem de 69 anos, sem comorbidades, também de Tobias Barreto. Em Estância, também quatro mortes, sendo três sem comorbidades: mulheres, de 85 e 88 anos, e homem de 78 anos. Houve também um homem, 54, com diabetes, cardiopatia e transtorno psiquiátrico.

De Aquidabã, mulher, 53 anos, sem comorbidades. De Propriá, duas mortes de pacientes com hipertensão e diabetes: mulher, 87 anos, e homem, de 30 anos. De Indiaroba, mulher, 90 anos, sem comorbidades. De São Cristóvão, mulher, 58, sem comorbidades; e homem, 71 anos, com diabetes e hipertensão. De Campo do Brito, homem, 76 anos, sem comorbidades. De Riachão do Dantas, homem, 97 anos, com hipertensão. De Itabaiana, homem, 79, com hipertensão.

São 24.938 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 76.533 exames e 33.461 foram negativados. Estão internados 701 pacientes, sendo 288 em leitos de UTI (164 na rede pública, sendo 162 adultas e 2 pediátricas; e 124 na rede privada, sendo 120 adultas e 4 pediátricas) e 413 em leitos clínicos (240 na rede pública e 173 na rede privada). São investigados mais 10 óbitos. Ainda aguardam resultado 2.306 exames coletados.