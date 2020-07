A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 1º, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 505 novos casos e 26 óbitos. Em Sergipe, 25.915 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 701 morreram. Um caso confirmado inicialmente para a cidade de Areia Branca teve endereço alterado para Casa Nova (BA). Uma morte registrada na última terça, atribuída ao município de Pacatuba, foi excluída da relação.

São 15 mortes de pacientes de Aracaju, sendo 12 homens: dois homens, ambos de 65 anos e sem comorbidades; 82, com diabetes e Alzheimer; dois de 55 anos e 72,73 e 78, com hipertensão; 76, sem comorbidades; 64, com cardiopatia, diabetes e doença renal crônica; 82, com neoplasia; 89, com diabetes, doença cardiovascular crônica e pneumopatia crônica. As três mulheres são: 73 anos, com hipertensão; 79, com hipertensão e asma; 44, com diabetes e doença renal crônica.









Em Nossa Senhora do Socorro, quatro óbitos. Três homens: 69, com hipertensão; 47, sem comorbidades; e 81, com cardiopatia. A única mulher possui 52 anos, com diabetes e hipertensão.

Nas demais cidades do interior, mais sete mortes: mulher, 32, de Cumbe, com doença renal crônica e hipertensão; homem, 50, residente de Poço Verde, com hipertensão; homem, 57, morador de São Cristóvão, com hipertensão; homem, 62, de Tobias Barreto, com hipertensão; homem, 70, de Umbaúba, com hipertensão e diabetes; mulher, 88, sem comorbidades, moradora de Moita Bonita; e mulher, 75, itabaianense, com hipertensão.

São 14.878 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 51.121 exames e 25.206 foram negativados. Estão internados 642 pacientes, sendo 244 em leitos de UTI (126 na rede pública, sendo 124 adultas e 2 pediátricas; e 118 na rede privada, sendo 114 adultas e 4 pediátricas) e 398 em leitos clínicos (242 na rede pública e 156 na rede privada). São investigados mais 14 óbitos.