A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 17, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 662 casos e 5 óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 41.888 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.088 morreram. Mais 12 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados.

São seis mortes de pacientes de Aracaju, com cinco homens: 63 anos, sem comorbidades; 73 anos, com insuficiência renal aguda, hipertensão, diabetes e obesidade; 47 anos, com hipertensão; 75, com hipertensão e diabetes; e 68, com imunossupressão. A única vítima do sexo feminino da capital tem 34 anos e hipertensão.

De Nossa Senhora do Socorro, cinco mortes, sendo três homens: 58, com hipertensão, diabetes e obesidade; e 59 e 67, ambos sem comorbidades. As duas mulheres são: 86 anos, sem comorbidades; e 72 anos, com doença renal crônica.

Em outros municípios: mulher, 72 anos, de Itabaiana, com hipertensão; homem, 81, de Malhador, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; mulher, 71 anos, de São Cristóvão, com hipertensão, diabetes e obesidade; homem, 66 anos, de Lagarto, com hipertensão e diabetes; homem, 68, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão e diabetes; e criança de cinco anos, residente de Brejo Grande, com doença renal crônica e asma.

São 24.720 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 74.641 exames e 32.753 foram negativados. Estão internados 728 pacientes, sendo 292 em leitos de UTI (159 na rede pública, sendo 157 adultas e 2 pediátricas; e 133 na rede privada, sendo 129 adultas e 4 pediátricas) e 436 em leitos clínicos (242 na rede pública e 194 na rede privada). São investigados mais 18 óbitos. Ainda aguardam resultado 4.348 exames coletados.