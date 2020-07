A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 2, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 697 novos casos e 24 óbitos. Em Sergipe, 26.612 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 725 morreram. Um caso registrado inicialmente para Indiaroba teve endereço alterado para Santa Luzia do Itanhy.

Das 24 mortes, 14 são de moradores da capital, oito delas de homens: 44, com neoplasia; 79, com hipertensão, diabetes, neoplasia e insuficiência renal crônica; 53, com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS); 68, com diabetes; 61 e 65, com hipertensão e diabetes; 79 e 100, sem comorbidades. As mulheres são: 26, sem comorbidades; 28, com obesidade; 71, com hipertensão e cardiopatia; 67 e 71, ambas com hipertensão e diabetes; 73, com hipertensão e cardiopatia.

No interior, faleceram: homem, 59, de Estância, sem comorbidades; mulher, 91, residente de Itabaiana, com hipertensão; mulher, 87, de São Francisco, com hipertensão; homem, 59, de Pacatuba, com hipertensão; homem, 67, de Ilha das Flores, com hipertensão e diabetes; homem, 86, de Santa Luzia do Itanhy, com sequelas de AVC; mulher, 49, de Divina Pastora, com cardiopatia, doença renal crônica, diabetes e hipertensão; mulher, 76, moradora de Japoatã, com diabetes, hipertensão e neoplasia; homem, 76, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; e homem, 70, de Carmópolis, com hipertensão e diabetes.

São 18.020 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 52.309 exames e 25.697 foram negativados. Estão internados 646 pacientes, sendo 258 em leitos de UTI (132 na rede pública, sendo 130 adultas e 2 pediátricas; e 126 na rede privada, sendo 122 adultas e 4 pediátricas) e 388 em leitos clínicos (239 na rede pública e 149 na rede privada). São investigados mais 19 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.