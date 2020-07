A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 9, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 927 casos e 26 novos óbitos. Em Sergipe, 33.416 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 901 morreram. Dos 26 óbitos, 23 estavam em investigação e foram confirmados. Ainda aguardam resultado 4.872 exames.

Oito mortes são de Aracaju, sendo quatro homens: 63 anos, com hepatopatia, 59, com cardiopatia, 83, sem comorbidades, e 76, com cardiopatia e doença renal crônica; e quatro mulheres: 73 anos, com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica; 59, sem comorbidades; 66, com hipertensão e diabetes; e 64, com hipertensão, diabetes e neoplasia.

Em Propriá, duas mortes: mulheres, de 42, com hipertensão e obesidade; e 91, sem comorbidades. De Itabaiana, três: homem, 42, com sem comorbidades; mulher, 74, com doença respiratória crônica; e homem, 75, com hipertensão e diabetes. De Areia Branca, homem, 52, sem comorbidades, e mulher, 33, com hipertensão e diabetes. Em Nossa Senhora do Socorro, duas vítimas do sexo masculino: 59, com obesidade, e 69, sem comorbidades.

Nas demais cidades do interior: de Frei Paulo, homem, 77, sem comorbidades; homem, 60, de Japaratuba, sem comorbidades; de Nossa Senhora da Glória, homem, 52, com neoplasia; de General Maynard, homem, 70, sem comorbidades; de São Domingos, mulher, 85 anos, com hipertensão e diabetes; de Simão Dias, mulher, 82, com hipertensão; de Tomar do Geru, homem, 89, sem comorbidades; de Estância, criança de um ano, sem comorbidades; e de Capela, homem, 68 anos, sem comorbidades.

São 22.686 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 61.956 exames e 28.540 foram negativados. Estão internados 717 pacientes, sendo 271 em leitos de UTI (146 na rede pública, sendo 144 adultas e 2 pediátricas; e 125 na rede privada, sendo 120 adultas e 5 pediátricas) e 446 em leitos clínicos (260 na rede pública e 186 na rede privada). São investigados mais 17 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.