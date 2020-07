A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda-feira, 27, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.016 casos e 26 novos óbitos. Em Sergipe, 53.612 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.340 morreram. Dos 26 óbitos, 24 estavam em investigação e foram confirmados. Dos casos confirmados, 537 correspondem a exames processados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Houve exclusão por duplicidade de cinco casos de Siriri e dois casos de Divina Pastora.

São onze mortes de Aracaju, com nove homens: 43 anos, com diabetes, obesidade e hipertensão; 62 e 68, com hipertensão; 34 e 62, sem comorbidades; 58, com hepatopatia; 60, com neoplasia; 87, com diabetes e doença cardiovascular; e 28, com diabetes. As duas mulheres são: 83, com doença neurológica; e 62, com diabetes.

Em outros municípios: mulher, 75, de Monte Alegre, com hipertensão e diabetes; homem, 74 anos, de Nossa Senhora das Dores, com Parkinson, hipotireoidismo e cardiopatia; mulher, 81, de Itabaiana, com hipertensão; homem, 68, de Nossa Senhora da Glória, com imunossupressão; criança do sexo masculino, com um mês de vida, de Nossa Senhora do Socorro, com cardiopatia e doença cromossômica; homem, 68, de Salgado, com diabetes, hipertensão e doença renal crônica; e mulher, 61, de Pedrinhas, com esclerodermia e diabetes.

De Lagarto, três mulheres faleceram: duas de 82 anos, uma com hipertensão e outra sem comorbidades; e de 29 anos, com hipertireoidismo, tireotoxicose e cardiopatia. Cinco vítimas do interior não possuíam comorbidades: mulher, 58 anos, de Gararu; homem, 85, de Malhador; homem, 73, de Estância; homem, 91, de Estância; e homem, 75, de Santana do São Francisco.

São 28.694 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 91.903 exames e 38.291 foram negativados. Estão internados 632 pacientes, sendo 277 em leitos de UTI (163 na rede pública, sendo 161 adultas e 2 pediátricas; e 114 na rede privada, sendo 111 adultas e 3 pediátricas) e 355 em leitos clínicos (207 na rede pública e 148 na rede privada). São investigados mais nove óbitos. Ainda aguardam resultado 1.478 exames coletados.

Mais detalhes em sergipecontraocoronavirus.net.br.