Após receber informação de um trabalhador que testou positivo para a Covid-19, no Centro de Triagem de Cartas e Encomendas – CTCE, localizado na Rua Acre, em Aracaju, a representação do SINTECT/SE foi ao prédio para verificar se as medidas de proteção estavam sendo adotadas pela empresa.

Mas, os dirigentes sindicais foram proibidos de entrar no setor. Uma atitude truculenta e que contraria não só contraria a Constituição Federal quanto às convenções, das quais o Brasil é signatário, da Organização Internacional do Trabalho -OIT.

O CTCE é um dos pontos nevrálgicos dos Correios, pois é lá que todas as correspondências e encomendas chegam antes de serem distribuídas para os municípios. Por isso a preocupação do sindicato em acompanhar se estão sendo tomadas todas as medidas de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras.









Ao impedir a entrada dos representantes, dá a entender que a empresa tem algo a esconder e, considerando o cenário de Pandemia, é altamente perigoso para a população sergipana.

Infelizmente, os Correios em Sergipe tem se mostrado negligente com relação à proteção de seus trabalhadores. Foi preciso o sindicato impetrar um mandado de segurança para que a empresa fornecesse máscaras e álcool gel e fizesse testagens em todos os funcionários dos setores, a partir do momento que algum deles é contaminado com o coronavírus.

O SINTECT/SE repudia veementemente este tipo de atitude da direção dos Correios e expressa a sua preocupação com a saúde e a vida de todos os trabalhadores do Estado, devido a negligência, omissão e total falta de capacidade dos Correios de prover a mínima proteção para os que trabalham na empresa.

Por: Diretoria Colegiada do SINTECT/SE