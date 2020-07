A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe lamenta a morte do 3º sargento Edvaldo Francisco dos Santos, vítima da Covid-19. O policial militar faleceu na noite do domingo, 19.

O praça, de 52 anos, estava lotado no Batalhão Especial de Segurança Patrimonial (Besp) desde outubro de 2019. De acordo com informações levantadas, o sepultamento do seu corpo ocorre nesta segunda-feira, 20, sendo restrito à família.

O secretário da SSP João Eloy de Menezes se soma à dor da família, dos amigos e da Corporação, lamenta a triste perda do abnegado policial militar e oferece as mais sinceras condolências a todos.

Imagem: Ascom PM