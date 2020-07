Policiais do 1°Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam nessa quarta-feira, 15, um suspeito por tráfico de drogas no bairro Ponto Novo, na cidade de Aracaju.

Durante patrulhamento, os policiais foram informados por populares a respeito de um homem que estava vendendo drogas no bairro. Ao chegar no local, o suspeito foi visto chegando em uma moto e foi abordado. Com ele, a polícia encontrou cocaína e meio tablete de maconha.

O homem alegou que vendia os entorpecentes há 4 meses e confessou que tinha mais drogas dentro da residência. Em um dos cômodos da casa, foi encontrada maconha prensada, munição, balança, dinheiro e embalagem para comercialização do material.

O preso foi encaminhado à delegacia para as providências necessárias.

SSP