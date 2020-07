Após três dias de internamento no Hospital Primavera, três médicos que tiveram o diagnóstico da Covid-19, receberam alta. Os médicos fizeram festa com toda a equipe ao receber alta hospitalar depois de vencer a doença. Os médicos Silas Lawley, Marcello Menezes e Albérico Lira puderam passar o final de semana em casa com a família.

Em Sergipe, 25.099 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 79.763 exames e 34.520 foram negativados. Estão internados 724 pacientes, sendo 293 em leitos de UTI (165 na rede pública, sendo 163 adultas e 2 pediátricas; e 128 na rede privada, sendo 121 adultas e 7 pediátricas) e 431 em leitos clínicos (244 na rede pública e 187 na rede privada). São investigados mais 16 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.753 exames coletados.

Fonte: A8