TUMULTO: Empresário tenta descartar sapatos e bolsas no centro de Aracaju

O empresário Edmundo Xavier, proprietário da Couro Artes, e que resolveu fazer o descarte de sapatos e bolsas, que já não tem condições de serem comercializados, terminou gerando um grande tumulto e muita movimentação no Calçadão da São Cristóvão, em Aracaju.

Desde as primeiras horas desta quinta-feira (23) que centenas de pessoas se aglomeraram em frente à loja, para tentar conseguir um produto. Por conta da aglomeração e tumulto de pessoas na frente da loja, a Polícia Militar teve que ser acionada para dispersar a população.

As informações são de que por várias vezes, houve princípio de tumulto, o que provocou muita movimentação e acabou chamando a atenção das pessoas que passavam pelo loca.

No inicio, sem a presença da polícia, as pessoas empurravam umas as outras e por conta disso, por pelo menos duas vezes, o proprietário fechou o local que estava aberto, onde faria o descarte.

O empresário informou que não convocou as pessoas e, segundo ele, “não programei nada. Estou sem saber o que fazer. Não espera que fosse acontecer isso”, explicou o empresário, explicando que o prejuízo já chega a R$ 40 mil. “Estou fazendo esse descarte individualmente. Alguns lojistas vão participar por livre e espontânea vontade, disse o empresário.

Edmundo Xavier disse ainda que não demitiu funcionários, mas que, os empresários estão passando por muitas dificuldades financeiras, isso por conta dos decretos que mantém o comércio fechado.

Com a chegada de uma equipe da polícia militar, a situação começou a ser controlada, porém o descarte acabou sendo adiado por conta do número de pessoas e com isso, eles tiveram que retornar para suas residências.

Por conta dessa situação, o empresário informou a radialista Alex Carvalho, que irá entrar em contato com a Assistência Social de Aracaju, para que o órgão possa fazer a entrega para pessoas necessitadas.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho, no programa Liberdade sem Censura/faxaju