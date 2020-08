Quem passou pela avenida Rotary, no bairro Atalaia em Aracaju, no final da tarde dessa quarta-feira, 12, viu uma cena chocante de descaso. Uma mulher com crise epiléptica desmaiou e ficou no chão por quase uma hora, até a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um homem que passava pelo local, se espantou com o que viu e desceu do carro para tentar ajudar. Ele gravou um vídeo mostrando sua indignação com a demora na prestação de socorro.

A Secretaria de Saúde de Sergipe, informou que de fato o socorro demorou, mas justificou que a situação foi provocada pela alta demanda das equipes nessa quarta-feira, 12.

Com informações da Fan F1