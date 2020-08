Nesta segunda-feira, 17, agentes da Polícia Civil do município de Lagarto deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 24 anos, suspeito de tentar matar duas pessoas no Povoado Pé da Serra. O crime aconteceu em 26 de julho deste ano.

Segundo a delegada Michele Araújo, as investigações iniciaram logo após a ocorrência do crime e, em seguida, o autor foi identificado. “Ocorreu uma festa em uma chácara, local onde as vítimas e o agressor também estavam. Em determinado momento, segundo as testemunhas ouvidas, sem motivo aparente, o investigado se armou com uma faca e golpeou uma das vítimas. Nesse momento, um amigo foi intervir e também foi golpeado. Logo após, o suspeito fugiu em um carro”.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito permanece custodiado à disposição da justiça.

SSP