A 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) prendeu três homens por suspeita de porte ilegal de arma de fogo na tarde do sábado, 1º, na Avenida Oceânica, município da Barra dos Coqueiros. A ocorrência resultou na apreensão de um revólver calibre .38.

Militares realizavam policiamento pela rótula de acesso à Barra, quando visualizaram um veículo Corsa Wind efetuar uma manobra brusca e seguir numa direção contrária à viatura. De imediato, o carro foi seguido e alcançado e seus três ocupantes abordados.

No interior do automóvel foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições, e um dos passageiros assumiu a propriedade do armamento. Diante dos fatos, o trio foi conduzido à Delegacia Plantonista, para os procedimentos necessários.

Ainda segundo a guarnição policial, o Corsa Wind estava com restrições de licenciamento e, por conta disso, foi encaminhado ao pátio do Detran.

SSP