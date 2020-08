“Belivaldo Sequestrou Meu Coração”, diz Bolsonaro

Desde o anúncio da vinda do presidente Jair Bolsonaro a Sergipe, que o governador Belivaldo Chagas informou que não iria fazer cobranças ao presidente e que “Sergipe tem seus pleitos, mas hoje não é o momento. Se eu tiver a oportunidade de falar com o presidente de forma mais particular, vou fazer alguns apontamentos. Se eu não conseguir, solicitarei uma audiência”, disse e cumpriu Belivaldo

Durante a solenidade de instalação da usina termoelétrica Porto do Sergipe I, Bolsonaro comentou sobre o relacionamento de proximidade com o governador e brincou: “Belivaldo quer me sequestrar, sequestrou meu coração”, disse.

Convém ressaltar que Belivaldo foi o primeiro governador do Nordeste a ser recebido pelo presidente em Brasília e, desde essa época tem mantido um bom relacionamento com Bolsonaro.

Durante sua fala, Belivaldo manifestou interesse em tratar da questão no próximo mês e disse que a obra tem avançado durante o governo Bolsonaro. “Só peço que vossa Excelência nos receba em audiência no mês de setembro para que possamos tratar da finalização da duplicação da BR 101 que, devo reconhecer, está andando em seu governo”.

Ao encerrar seu discurso durante a inauguração da termoelétrica, Bolsonaro lembrou o seu jargão: “prezados sergipanos, meu muito obrigado a todos vocês, a quem votou e não votou em mim. Nós, juntos, podemos fazer a diferença. O que está acontecendo comigo em Sergipe graças a Deus vem acontecendo em todos os locais do Brasil. Somos os seus soldados, devemos lealdade ao povo, e cumpriremos a nossa missão. Brasil acima de tudo, Sergipe acima de todos e que Deus abençoe o nosso Brasil”, encerrou.

Bolsonaro ficou entusiasmado com o que ouviu, comparou Sergipe com Israel e garantiu que pretende retornar em breve ao estado com outras boas notícias.

Em Sergipe, Bolsonaro foi recebido por centenas de pessoas no aeroporto Santa Maria.

Por volta das 13:30h, Bolsonaro embarcou na aeronave presidencial e retornou a Brasília.

Foto Jsilson Simões