Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 27, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 378 casos e nenhum óbito registrado hoje. Em Sergipe, 71.599 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.830 morreram. Mais oito óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Até o momento, 62.717 pacientes foram recuperados.

Das oito mortes, três são de Aracaju, todas do sexo feminino: 73 anos, com doença cardiovascular e imunossupressão; 54 anos, sem comorbidades; e 68 anos, com diabetes e hipertensão. De Simão Dias, dois homens morreram: 90 anos, com diabetes; e 58 anos, sem comorbidades.