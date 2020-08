A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda-feira, 10, o boletim epidemiológico do coronavírus, com registrados hoje. Em Sergipe, 64.974 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.614 morreram. Mais 23 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Até o momento, 47.023 pacientes foram curados.

São dez mortes de Aracaju, com oito mulheres: 76 anos, com hipertensão, cardiopatia e Alzheimer; 30 e 39 anos, sem comorbidades; 48, com diabetes e doença cardiovascular; 82, com doença neurológica; 53, com doença cardiovascular e doença renal crônica; 83, com diabetes e esquizofrenia; e 58, com hipertensão e neoplasia. Os homens são: 71 anos, com doença renal crônica; e 60, sem comorbidades.

De Nossa Senhora do Socorro, mais seis vítimas: homem e mulher, ambos de 47 anos e sem comorbidades; homem, 51, com doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e hipertensão; homem, 69, com diabetes; homem, 82, com diabetes e cardiopatia; e mulher, 60, com cardiopatia. De Lagarto, mulher, 69 anos, com hipertensão e diabetes; e homem, 77, com neoplasia.

Em outros municípios: de Canindé do São Francisco, homem, 68, com hipertensão e diabetes; de Capela, mulher, 49, com hipertensão, diabetes e obesidade; de Ilha das Flores, homem, 78, sem comorbidades; de Pacatuba, mulher, 73 anos, com hipertensão e diabetes; de Propriá, mulher, 57, com hipertensão e diabetes; de Santa Luzia do Itanhy, mulher, 48, com tumor cerebral; e de Simão Dias, homem, 71 anos, com doença renal crônica.

Foram realizados 114.850 exames e 49.876 foram negativados. Estão internados 491 pacientes, sendo 232 em leitos de UTI (150 na rede pública, sendo 149 adultas e 1 pediátricas; e 82 na rede privada, sendo 81 adultas e 1 pediátricas) e 259 em leitos clínicos (170 na rede pública e 89 na rede privada). É investigado mais um óbito. Ainda aguardam resultado 260 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br