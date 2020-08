Fonte: Ne

Mais um grande momento do presidente Jair Bolsonaro. Em visita à Sergipe no dia 17 de agosto, o presidente, que provocou um verdadeiro alvoroço com muitas aglomeração, levantou um anão confundido com uma criança.

O vídeo viralizou nas redes sociais e virou meme com mais 26 mil visualizações no Twitter. Algumas mulheres começam a questionar se era uma criança. A sequência imediata é a saída do anão dos braços do presidente que deixa o local às pressas. Uma mulher chega a perguntar: “é uma criança?”.

Assista: