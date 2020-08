O presidente Jair Bolsonaro agendou visita a Sergipe para o próximo dia 17.

Vem conhecer as ações de fomento à cadeia produtiva do gás.

O Congresso Nacional discute projeto que institui o novo Mercado do Gás.

Os detalhes da vinda do presidente a Sergipe foram definidos em audiência do ministro das Minas e Energia, Beto Albuquerque, com o deputado federal Laércio Oliveira (PP-SE).

Laércio é relator da Lei do Gás na Câmara.

O presidente participará da inauguração da termoelétrica Porto de Sergipe, da Celse, bem como do primeiro terminar de GNL privado do País.

