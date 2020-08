Com as modificações ocorridas desde o início da pandemia do novo coronavírus, que gerou também a implementação de regimes de home office, muitos gestores e líderes têm se perguntado como medir o clima organizacional à distância.

Antes de falar sobre o tópico, é preciso primeiro definir o que é clima organizacional. Podemos dizer que se trata dos valores e comportamentos que são praticados e desejados em uma empresa, especialmente na visão dos colaboradores que fazem parte da equipe.

Quando o clima organizacional está adequado, os trabalhadores manifestam satisfação pelo ambiente compartilhado, orgulham-se de fazer parte da equipe, produzem ideias novas e falam de forma positiva sobre o cotidiano laboral.

Quando algo não vai bem, não é incomum que haja perda de produtividade, desmotivação, aumento do turnover e do absenteísmo e constantes atritos entre os membros de uma mesma equipe.

Abaixo, falaremos sobre os tipos de clima organizacional existentes e sobre as possíveis formas de manter a equipe unida mesmo quando os colaboradores estão em regime home office. Confira.

Tipos de clima organizacional: entenda

O clima organizacional é geralmente dividido em três tipos, que são: bom, razoável ou ruim. Há quem prefira chamá-los de favorável, neutro ou desfavorável. Como se pode ver, trata-se apenas de uma questão de preferência.

Quando o clima está favorável ou bom, temos colaboradores motivados, em sintonia com o ambiente em que estão inseridos e dispostos a ouvir as ideias e percepções dos outros colegas de equipe. Em situações do gênero, o trabalhador se considera parte relevante da empresa e deseja crescer com ela.

Quando o ambiente está neutro ou razoável, parte das expectativas do trabalhador não foram atendidas, mas isso não é o bastante para que ele busque outra companhia ou demonstre intensa insatisfação.

Os sentimentos podem oscilar, no entanto, e é possível que um profissional nesta categoria sinta-se, dentro de algum tempo, pouco valorizado.

Por fim, quando o ambiente está ruim ou desfavorável, há dificuldade para se engajar com colegas e supervisores, sentimento de inadequação e infelicidade, diminuição do rendimento e problemas para cumprir as metas da empresa.

Nesse caso, o trabalhador não vê a empresa ou o trabalho com paixão. Pessoas que permanecem nessa categoria por tempo extenso tendem a buscar outras empresas para trabalhar, o que pode ser bastante negativo (quando estamos falando sobre um talento ou sobre um turnover que já é bastante alto).

Como manter a produtividade e a união à distância?

À primeira vista, pode parecer bastante difícil manter a união e o diálogo quando a equipe está dividida. Felizmente, é possível utilizar ferramentas tecnológicas para manter o contato e, assim, se informar sobre as percepções de cada pessoa sobre o trabalho e a relação com os demais colaboradores.

Reuniões semanais são uma forma interessante de incentivar a troca de ideias, o feedback coletivo e a avaliação do trabalho feito à distância. Caso algo tenha ficado aquém do desejado, o encontro virtual é um espaço profícuo para o debate e para a criação de um novo rumo de ação.

Outra opção é conversar individualmente com cada colaborador ao final de um período específico. A depender do tamanho da equipe, reuniões semanais podem ser exaustivas. Neste caso, o ideal é conversar quinzenalmente.

Para saber mais sobre a percepção de cada colaborador sobre o clima organizacional vigente, é possível também:

Fazer pesquisas de opinião e satisfação

Nem todos se sentem confortáveis com a ideia de falar abertamente sobre as suas percepções acerca do comportamento dos colegas, capacidade do líder, etc. Por conta disso, o ideal é aplicar pesquisas de opinião de forma anônima.

Essa pesquisa auxilia na coleta de dados que podem ser usadas não apenas para avaliar a produtividade e o comportamento da equipe como um todo, mas para levantar questões que podem impedir no desenvolvimento dos colaboradores e no crescimento da empresa.

Como melhorar o clima organizacional?

O ideal é levantar os resultados, questionamentos e informações repetidas disponibilizadas em questionários de satisfação e percepção.

A partir daí, promover reuniões individuais e apresentar os feedbacks (sempre anônimos) é uma boa ideia: assim, os colaboradores ficam cientes do impacto de suas atitudes e podem buscar maneiras de agir de forma mais empática, responsável e efetiva para com seus amigos de profissão.

Para além disso, cabe promover eventos e ações voltados para o desenvolvimento de novas capacidades profissionais, diminuição do estresse e maiores ligações entre colegas de equipe.