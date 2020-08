O boletim do Observatório Fiocruz Covid-19 mostra que, na semana epidemiológica de 19 a 25 de julho, as maiores taxas de incidência de Covid-19 foram observadas em Rondônia, Roraima, Amapá, Sergipe, Mato Grosso e no Distrito Federal. Esses estados também registraram as maiores taxas de mortalidade nesse período.

Por meio de indicadores-chave como tendência da incidência e da mortalidade por Covid-19, níveis de atividade e incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), tendências da incidência e da mortalidade por Covid-19 e leitos de UTI para Covid-19, o boletim traz um panorama geral do cenário epidemiológico nos estados e regiões do país. A análise desses dados pode contribuir para traçar estratégias para o combate da pandemia do país.

Divulgado quinzenalmente pela instituição, a nova edição é referente às semanas epidemiológicas 29 (12 a 18 de julho) e 30 (19 a 25 de julho). Em relação ainda à mortalidade, os dados analisados mostram tendências de aumento ou permanência de valores altos no número de óbitos em alguns estados.

Acesse o boletim!

Fonte: Ne/ Fiocruz