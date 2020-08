São cinco mortes de Aracaju, a maioria de homens: 46 anos, com obesidade; 80 anos, sem comorbidades; e 78 anos, com doenças neurológica e cardiovascular crônicas. As mulheres são: 66 anos, com diabetes, hipertensão, asma e cardiopatia; e 56 anos, com obesidade.

No Interior do Estado, mais sete óbitos: mulher, 71 anos, moradora de Carmópolis, com hipertensão e diabetes; mulher, 82 anos, de Japaratuba, com doença cardiovascular e diabetes; homem, 72 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e cardiopatia; homem, 88 anos, de Pacatuba, sem comorbidades; homem, 91 anos, residente de Riachão do Dantas, com hipertensão e neoplasia; mulher, 50 anos, de Tobias Barreto, sem comorbidades; e homem, 55 anos, de Umbaúba, sem comorbidades.