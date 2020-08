A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 11, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 481 casos e um óbito registrado hoje. Em Sergipe, 65.455 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.633 morreram. Mais 18 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Até o momento, 47.709 pacientes foram curados.

São sete mortes de Aracaju, com cinco homens, de 36, 57, 72, 73, e 89 anos, todos sem comorbidades; e duas mulheres, de 78 anos, com hipertensão, obesidade e insuficiência venosa crônica; e 93 anos, com asma e hipertensão.

No Interior, seis vítimas não possuíam comorbidades: homem, 82 anos, de Campo do Brito; homem, 85 anos, e mulher, 75 anos, ambos de Itabaianinha; mulher, 53 anos, de Lagarto; homem, 19 anos, de Nossa Senhora das Dores; e mulher, 101 anos, de Nossa Senhora do Socorro.

As demais mortes confirmadas: homem, 77 anos, de Areia Branca, com hipertensão e doença renal crônica; homem, 42 anos, de Boquim, com hipertensão e pneumopatia; mulher, 66 anos, com hipertensão; mulher, 86 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; homem, 74 anos, de Pedra Mole, com hipertensão e diabetes; e mulher, 51 anos, de Poço Redondo, com cardiopatia.

Foram realizados 116.021 exames e 50.566 foram negativados. Estão internados 476 pacientes, sendo 221 em leitos de UTI (142 na rede pública, sendo 141 adultas e 1 pediátricas; e 79 na rede privada, sendo 78 adultas e 1 pediátricas) e 255 em leitos clínicos (160 na rede pública e 95 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 634 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br