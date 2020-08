São cinco mortes de Aracaju, com três mulheres: 68 anos, com obesidade, hipertensão, cardiopatia e doença pulmonar obstrutiva crônica; 53, sem comorbidades; e 96 anos, com hipertensão, diabetes e cardiopatia. Os homens são: 93 anos, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; e 75, com cardiopatia e neoplasia. De Simão Dias, dois óbitos: mulher, 56 anos, sem comorbidades; e homem, 87, com hipertensão.

Em outros municípios: de Carmópolis, mulher, 58 anos, com hipertensão; de Cedro de São João, mulher, 73, com hipertensão e diabetes; de Cristinápolis, homem, 64, sem comorbidades; de Estância, mulher, 61 anos, com hipertensão e diabetes; de Frei Paulo, mulher, 70 anos, com obesidade, hipertensão e diabetes; de Porto da Folha, mulher, 70 anos, com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência renal crônica; homem, 75 anos, de Ribeirópolis, sem comorbidades; de Salgado, homem, 85, com diabetes e insuficiência renal aguda; de São Miguel do Aleixo, homem, 42 anos, sem comorbidades; e de Tobias Barreto, homem, 70 anos, com cardiopatia.