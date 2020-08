A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 21, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 343 casos e dois óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 69.845 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.761 morreram. Mais três óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Até o momento, 59.373 pacientes foram curados. Um óbito, registrado para a Barra dos Coqueiros, foi excluído por duplicidade.

As cinco mortes ocorreram no Interior do Estado: um jovem de 19 anos, morador de Canindé de São Francisco, com doença renal crônica; homem, 78 anos, de Cristinápolis, com doença cardiovascular crônica, diabetes e obesidade; homem, 65 anos, de Itaporanga, sem comorbidades; mulher, 95 anos, de Lagarto, sem comorbidades; e homem, 81 anos, de Santana do São Francisco, sem comorbidades.