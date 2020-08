O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulga imagem para localizar o autor de um homicídio ocorrido no bairro Luzia, na capital sergipana. Na ação criminosa, a vítima, Lucas Santos de Jesus, conhecido como “Pivetão”, foi morta em frente à sua residência.

Segundo os familiares, o suspeito de cometer o crime rondou a residência por outros dias, inclusive, no dia anterior teria passado algum tempo sentado na praça em frente à residência.

Em filmagens obtidas no decorrer do procedimento investigativo pela Polícia Civil, é possível ver que o autor dos disparos fica aguardando a vítima aparecer. No momento em que Lucas surge no corredor da sua residência, o autor solta a bicicleta, a mochila de entregador, efetua os disparos e foge.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que levem à identificação e localização dos autores do crime sejam repassadas pelo Disque-Denúncias (181). O sigilo do denunciante é garantido.

SSP