São onze mortes da capital, com oito homens: 82 anos, com cardiopatia e diabetes; 57, com doença cardiovascular; 56, com hipertensão e HIV; 60, com hipertensão, diabetes e obesidade; 71, sem comorbidades; 68 anos, com hipertensão e diabetes; 64, com cardiopatia, hipertensão e diabetes; e 77, com diabetes. As mulheres são: 48 anos, com imunossupressão e linfoma; e 57 e 63 anos, sem comorbidades.