Já pensou em se aposentar antes dos 40 anos? Isso seria um sonho não é? Aqui neste artigo, vamos abordar este tema e descobrir se é ou não é possível se aposentar aos 40. Você deve estar pensando: o que será preciso? Comprar ações das principais bolsas de valores do mundo? Não ter mais vida social e guardar todo o dinheiro que eu ganho? Calma! Vamos explicar tudo!

De início, queríamos falar que SIM, é verdade que é possível se aposentar antes do 40 anos. Especialistas ressaltam que o caminho não é simples, mas que isso pode ser possível com muita organização. Quer entender como planejar a sua aposentadoria para parar de trabalhar aos 40 anos? Então, leia este artigo até o fim.

Movimento FIRE

O movimento FIRE (Financial Independence, Retire Early, que em português significa: Independência Financeira, se aposentar cedo) é uma organização global criada por investidores que busca fazer com cada vez mais pessoas adotam uma metodologia para sair do zero e alcançar a independência financeira.

E ao contrário do que você pode pensar, foram investidores comuns que criaram o método, aplicando-o na prática para alcançarem a meta de se aposentar antes dos 40 anos. Basicamente, o método do movimento FIRE consiste em dois pontos importante: calcular o valor suficiente para que você viva de renda dentro do seu padrão de custos e criar um plano para alcançar isto.

Não há regras definidas de valores, os cálculos são feitos pela pessoa que decide adotar o método. Basta definir o montante que você precisa para viver de renda, a idade na qual você quer se aposentar e criar um plano de poupança e investimentos para alcançar o capital desejado.

Cálculo base da estratégia FIRE

Apesar de cada pessoa poder definir o quanto precisa para declarar a sua independência financeira, o movimento FIRE possui um cálculo básico para a adoção do método. É bem simples, os investidores recomendam que a pessoa acumule um patrimônio 25 vezes maior do que o que gasta anualmente.

Dessa maneira, quanto maior forem os seus gastos, maior precisará ser a sua renda ou o tempo de contribuição para alcançar a independência financeira. Uma pessoa com um custo de vida mensal de R$ 5 mil por mês teria que poupar cerca de R$ 1,5 milhão para se declarar independente financeiro.

O professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV), César Caselani, explica que juntar um valor como este não significa que a pessoa se torna milionária, em outras palavras o montante não pode ser gasto como se não houvesse amanhã.

Caselani aponta que o valor deve ser o suficiente apenas para que a pessoa mantenha o seu padrão de vida e consumo pelo resto da vida. O movimento FIRE tem como ponto principal a frugalidade. Assim, todos os que são adeptos do movimento são incentivados a evitar gastos supérfluos ou excessivos.

Quem são os adeptos do movimento FIRE que conseguiram alcançar a independência financeira?

Algumas das pessoas que alcançaram a independência financeira devido ao movimento FIRE participaram do documentário Playing THE FIRE (Brincando com o Fogo, em português). Esse trabalho foi lançado em 2019 e foca em mostrar pessoas que viveram no limite da frugalidade por alguns anos para acumular o montante necessário para adiantar a aposentadoria.

Um dos personagens deste documentário é Grant Sabatier. Na época que decidiu aderir ao movimento, Sabatier tinha 24 anos e apenas US$ 2,26 na conta do banco. Foi aí que ele decidiu morar em uma van e adotou um estilo de vida extremamente simples.

Em cinco anos, Sabatier poupar e investiu cerca de 82% da sua renda. Ele trabalhava em uma agência de marketing e fazia freelas por fora. Durante esse período, ele seguiu determinado e praticamente não teve vida social. Até que conseguiu juntar o montante que traçou: US$ 1 milhão.

A história de Sabatier, inclusive, lhe rendeu um livro e hoje ele roda os Estados Unidos de van para divulgar o trabalho e estimular outras pessoas a fazerem parte do movimento FIRE.

Outra adepta do movimento é a americana Tanja Hester. Depois de descobrir que tinha a mesma doença de seu pai, a síndrome da cútis elástica, que pode fazer com que pessoas dependam de cadeira de rodas, Tanja decidiu que não iria esperar para se aposentar aos 40 anos, como o pai teve de fazer forçado pela doença.

Tanja iniciou sua caminhada para a independência financeira em 2015 e conseguiu se aposentar em 2018 com 38 anos. Ela trabalhava como consultora política e conseguiu montar um plano de poupança e investimentos que foi muito bem-sucedido.

Com 40 anos atualmente, Tanja vive na região montanhosas da Califórnia e passa o dia fazendo atividades esportivas com esquiar ou fazer trilhas. A história de Tanja Hester também virou livro.