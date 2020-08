A Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal), através da coordenação operacional, deflagrou uma operação para o cumprimento de mandado de busca e apreensão no antigo prédio da Delegacia Plantonista, situado na rua Laranjeiras, no centro de Aracaju. O local foi invadido há cerca de um ano e meio, abrigando, atualmente, cerca de 35 a 40 pessoas.

De acordo com a coordenadora operacional da Copcal, a delegada Nalile Castro, a ação policial foi desencadeada devido ao aumento significativo do número de furtos qualificados (arrombamentos) no centro de Aracaju.

As investigações mostraram que parte dos ocupantes do local tem envolvimento em furtos e utilizam o prédio como depósito de produtos ilícitos.

Acrescentou que, no início deste ano, um morador e comerciante da região foi morto por um grupo desses invasores.

O prédio tornou-se de difícil acesso devido às barreiras montadas pelos ocupantes, o que exigiu uma articulação das Polícias Civil e Militar para garantir um acesso seguro e uma ação controlada.

Segundo Nalile Castro, a ação policial, gestada há alguns meses, contou com a participação integrada de cerca de 150 policiais, entre civis e militares.

