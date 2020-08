“Hoje estou me sentindo bem, otimista, porque eu vejo que sou querido. O trabalho de vocês é divino. Só Deus para agradecer”. Essas palavras foram deixadas em uma carta no box do leito 22 da Unidade de Terapia Intensiva da Covid-19, no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Elas foram escritas pelo paciente Jeferson Rodrigues, de 47 anos, na despedida dele após 21 dias de internamento. Foi no ambiente cercado por carinho, que ele usou o serviço de vídeo chamada para comunicar a esposa a notícia que estava curado.

“Eu estou cercado por anjos, precisava dizer isso a eles mesmo através de uma carta. Essas pessoas são profissionais que amam o que fazem, trabalhar na área da saúde, fazer o que eles fazem aqui é uma dádiva de Deus. Só ele pode pagar cada coisa que eles fazem conosco e o amor que eles têm com a gente, o cuidado e a atenção. Estou curado graças a Deus e a esses anjos. Estou curado e a qualquer momento vou ser transferido para uma enfermaria e depois para casa, enquanto isso vou matando a saudade da esposa e dos filhos através de vídeo chamada”, disse emocionado.

Para quem acompanhou a luta do paciente e esteve envolvido na trabalho de recuperação, as palavras só trouxeram mais ânimo para desenvolver o serviço com ainda mais empenha no unidade de saúde.

“Está sendo positivo porque antes as famílias ficavam ansiosas sem uma imagem do seu familiar e agora elas até ligam agradecendo as informações que são passadas e o quanto isso minimiza a angústia que eles sentem por estarem longe dos seus entes queridos” explicou a gerente da UTI do Huse, Neila Froes.

Fonte: G1 Sergipe.