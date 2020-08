No final da tarde da terça-feira, 11, a Delegacia Regional de Estância deu cumprimento ao mandado de internação contra um adolescente de 17 anos, no Bairro Bonfim, na cidade estanciana.

O jovem é suspeito da prática de atos infracionais semelhantes à tentativa de homicídio, cometida contra o próprio padrasto no mês de julho de 2020, e tráfico de drogas.

Segundo investigação, o padrasto do suspeito, inconformado com o tráfico de drogas praticado pelo adolescente, decidiu informar o fato à Polícia Civil, que diligenciou e realizou a apreensão de drogas na residência do jovem. Na ocasião, a PC não realizou a apreensão do menor, pois ele não se encontrava no local.

Na mesma data da apreensão das drogas, o adolescente, tomado de raiva, decidiu matar o padrasto, efetuando disparos de arma de fogo contra ele, que foi atingido uma vez, mas não veio a óbito.

A equipe da delegacia regional conseguiu localizar a arma de fogo usada no ato infracional, tratando-se de um revólver calibre .38, que foi apreendida. O adolescente foi encaminhado para a Unidade Socioeducativa de Internação Provisória (Usip), em Aracaju, onde permanecerá à disposição da Justiça.

SSP