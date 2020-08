No domingo, 2, no Conjunto Jardim, município de Nossa Senhora do Socorro, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu 5 quilos maconha e 50 gramas de cocaína, durante ações de policiamento ostensivo.

Na região conhecida como “Final de Linha”, especificamente na Rua Nossa Senhora do Socorro, policiais avistaram um homem segurando uma sacola e empreendendo fuga, ao notar a aproximação da equipe policial.

De imediato, foi iniciado um acompanhamento e, durante a fuga, o suspeito dispensou a sacola, que continha 5 quilos maconha e 50 gramas de cocaína. O homem entrou numa área de difícil acesso e tomou destino ignorado.

Buscas foram feitas na região, mas o rapaz que portava os materiais entorpecentes não foi encontrado. Todo a droga apreendida foi conduzida à Central de Flagrantes.

SSP