Na tarde dessa segunda-feira, 3, policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam um suspeito da prática de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo no bairro Aeroporto, em Aracaju.

Após alguns dias de investigação, foi possível localizar o suspeito, que foi seguido até uma residência do bairro. Logo após sair do imóvel, o suspeito foi abordado e com ele apreendidos mais de dois quilos de maconha dentro do carro.

Com a abordagem, os policiais retornaram à casa de onde o suspeito havia saído e apreenderam mais de dez quilos de maconha, uma pistola, um revólver e munições.

O auto de prisão em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo foi lavrado no Denarc e devidamente comunicado ao Poder Judiciário.

SSP