A Polícia Civil concluiu na sexta-feira, 7, a identificação de todos os envolvidos em um vídeo relacionado ao tráfico de drogas, divulgado por meio de redes sociais, no dia 2 de julho. No material, dois homens, um deles portando arma de fogo e o outro encapuzado, aparecem fazendo ameaças a traficantes rivais com palavras de ordem e se autodeclarando como “braço direito do tráfico em Simão Dias”.

De acordo com o delegado Clever Farias, assim que houve o conhecimento do caso foi instaurado um inquérito policial. O homem que portava a arma de fogo foi identificado como José Carlos de Jesus Santos, conhecido como “Gugué”. A casa onde o material foi gravado também foi identificada. O local fica em uma localidade conhecida como “Beco da Baiúca”, no Centro de Simão Dias.

No dia 22 de julho, foi cumprido mandado de busca e apreensão no local das filmagens, que, segundo o procedimento investigativo, era utilizado como ponto de uso e comércio de drogas. Lá, foram apreendidos dois tabletes de maconha com aproximadamente 30g, balança de precisão e alguns pinos de cocaína.

Um adolescente de 17 anos, que também estava no local, confessou que foi o autor do vídeo e revelou a identidade do homem que estava encapuzado nas filmagens, como sendo Rafael Santos Ribeiro, que foi preso pela Polícia Civil no dia 29 de julho. O delegado citou que o suspeito será indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores.

As buscas continuam para chegar à localização de José Carlos de Jesus Santos. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações da PC