Na manhã desta terça-feira, 11, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu 160 quilos de maconha e efetuou a prisão de um suspeito, identificado como Givanilson dos Santos Silva, no bairro Lamarão, na cidade de Aracaju. A ação foi atendida após o recebimento de uma denúncia.

Durante radiopatrulhamento pela zona Norte da capital, militares do BPRp receberam a denúncia sobre um suposto carregamento de drogas realizado por dois indivíduos no bairro Lamarão. Diante da informação recebida, os policiais deslocaram-se com brevidade ao local, onde avistaram dois suspeitos carregando sacolas plásticas da mala de um veículo Renault Sandero, de placas PZV-8434.

Imediatamente, foi feita a aproximação policial e dada ordem de parada para que se efetuasse uma abordagem. O suspeito, identificado como Givanilson dos Santos Silva, não reagiu à abordagem, contudo, o segundo envolvido, identificado posteriormente como Marcos César dos Santos, empreendeu fuga, sacou uma arma de fogo e atirou contra os policiais, que, de imediato, reagiram à injusta agressão e atingiram o infrator.

Durante o confronto, um dos tiros efetuados pelo suspeito ricocheteou e atingiu um dos militares do BPRp, que teve o braço ferido. Marcos César dos Santos foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No local da abordagem, foram encontrados 160 quilos de maconha e uma balança de precisão, que foram encaminhados, com o suspeito preso, ao Departamento de Narcótico (Denarc), onde todas as medidas legais e administrativas foram adotadas.

SSP