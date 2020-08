A Polícia Militar prendeu um suspeito de roubo em posse de arma de fogo, no bairro Santa Maria, na cidade de Aracaju. Durante a ação que aconteceu nesta terça-feira, 11, a polícia também apreendeu um revólver calibre .38 com duas munições.

Segundo informações policiais, a guarnição estava em patrulhamento na região quando visualizou um homem com atitude suspeita, transitando próximo ao muro do aeroporto. Os policiais suspeitaram que o indivíduo poderia ser autor de um roubo de celulares ocorrido no bairro Atalaia e fizeram diligências para encontrar possíveis vítimas.

Na abordagem, foi encontrado um revólver. 38 com duas munições. Na delegacia, o suspeito foi reconhecido e autuado também pelo crime de roubo.

Fonte: Com informações da ASCOM PM/SE