Uma mulher foi flagrada tentando entregar drogas no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), localizado no município de Tobias Barreto, nesta terça-feira, 25. Os entorpecentes encontrados estavam escondidos em salsichas que seriam entregues a interno.

De acordo com a direção da unidade prisional, a suspeita tentava entregar os entorpecentes para um interno do Premabas. No entanto, a droga foi descoberta ao passar no aparelho de RX (scanner de bagagem). Durante a abordagem, foram apreendidos 449g de maconha e 25g de cocaína.

A suspeita foi detida e os procedimentos cabíveis aos respectivos casos foram adotados pela direção da unidade prisional.

SSP