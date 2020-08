No final da tarde da última quarta-feira, 19, policiais civis da Divisão de Narcóticos de Lagarto receberam a informação de que um indivíduo havia adquirido drogas na cidade de lagartense e estaria comercializando-as na localidade Veneza II, no município de Aracaju. A polícia averiguou os fatos e a ação resultou nas apreensões de arma de fogo e entorpecentes.

A partir da denúncia, foi feita a solicitação de apoio tático à Radiopatrulha/PMSE, que se deslocou à localidade citada, onde encontrou grande movimentação de pessoas, dentre elas um indivíduo com as características compatíveis com a informação recebida, estando tal homem de posse de uma mochila tipo bornal e um volume na cintura, caraterístico de arma de fogo.

Realizada a aproximação policial, a qual foi percebida pelos suspeitos, eles empreenderam fuga pelo matagal adjacente. A partir daí, os policiais realizaram o acompanhamento, dando voz de parada ao indivíduo que portava o bornal, o qual sacou uma arma de fogo tipo revólver e disparou contra os policiais. As polícias revidaram e o homem que estava em posse da arma foi atingido. Em seguida, os policiais o levaram ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

De acordo com o delegado Allison Lial, o suspeito foi identificado até o momento pelo prenome de Vanderlei, com quem foram apreendidos vários tabletes de maconha, dois deles na forma a granel, que, pelo grau de pureza, possui elevado valor, além de uma balança, nove buchinhas de maconha prontas para comercialização e um canivete contendo vestígios de maconha.

Também foram apreendidos dois rolos de plástico filme, uma buchinha contendo substância semelhante à cocaína, um recipiente com substância análoga ao fermento em pó, cinco tubos vazios do tipo eppendorf, 25 tubos do tipo eppendorf contendo substância semelhante à cocaína, a quantia fracionada de R$ 234,00, além da arma de fogo utilizada contra os policiais, um revólver calibre .38 e munições.

O delegado ressaltou que o trabalho em conjunto entre Polícia Civil e a Radiopatrulha da PMSE tem sido decisivo no combate ao tráfico de drogas.

SSp